Украинский беспилотник сбили в небе над российским регионом

Украинский дрон сбит при попытке атаковать Брянскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ 7 января.

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Отмечается, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен в небе средствами ПВО в понедельник, 7 января, около 13:00 по московскому времени.

В свою очередь, губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале заявил об отсутствии пострадавших и разрушений в результате инцидента.

«На месте работают оперативные и экстренные службы», — отметил он, добавив, что беспилотник сбили над Погарским районом области.