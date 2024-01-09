Минобороны: ВС РФ улучшили тактическое положение на Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что российские войска улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Георгиевка и Богдановка на Донецком направлении.

Как указал Астафьев, российские войска поразили скопления живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 112-й бригады территориальной обороны в районе Торецка, Андреевки, Клещеевки и Красного.

По словам начальника пресс-службы, украинские войска на Донецком направлении потеряли более 250 военнослужащих, а также два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенных пунктов Пески и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).