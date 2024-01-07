В российском селе частично пропал свет после обстрела со стороны Украины

В селе Козино Рыльского района Курской области нарушено электроснабжение после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

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По данным из открытых источников, Козино находится менее чем в километре от российско-украинской границы. После атаки в домах части жителей села пропал свет. Аварийные службы приступят к восстановлению поврежденной инфраструктуры, как только будет безопасно, сказал губернатор.

В ходе обстрела никто не пострадал, подчеркнул Старовойт. В одном из частных домов взрывной волной выбило окна. Владельцу поврежденной при атаке недвижимости окажут помощь, заверил глава Курской области.