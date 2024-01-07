В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны следят за учениями ВСУ
В Германии неизвестные дроны уже больше года отслеживают ситуацию на полигонах, где тренируются немецкие и украинские военные. Об этом сообщает Bild.
В бундесвере знают о слежении БПЛА с октября 2022 года. Здесь создали специальную группу для борьбы с летательными аппаратами, но перехватить дрон или задержать пилота пока не удалось
Отдельные эксперты считают, что несанкционированные полеты осуществляет разведка России, хотя доказательств этому нет. В частности, депутат бундестага Маркус Фабер заявил о «причастности Москвы» к полетам дронов над военными объектами ФРГ.
«Дроны постоянно видят над военным полигоном Клиц, где бундесвер обучает представителей ВСУ обращаться с танками Leopard 1», - сказал Фабер.
По его словам, БПЛА появляются и на других объектах, причем в воздухе иногда находятся сразу несколько дронов.
Депутат считает, что столь четкая организация воздушной слежки «прямо указывает на Россию». При этом он признает, что доказательств немецким военным добыть не удалось.
Ранее несколько депутатов ФРГ призвали канцлера Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus для нанесения ударов по России.