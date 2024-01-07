В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны следят за учениями ВСУ

В Германии неизвестные дроны уже больше года отслеживают ситуацию на полигонах, где тренируются немецкие и украинские военные. Об этом сообщает Bild.

В бундесвере знают о слежении БПЛА с октября 2022 года. Здесь создали специальную группу для борьбы с летательными аппаратами, но перехватить дрон или задержать пилота пока не удалось

Отдельные эксперты считают, что несанкционированные полеты осуществляет разведка России, хотя доказательств этому нет. В частности, депутат бундестага Маркус Фабер заявил о «причастности Москвы» к полетам дронов над военными объектами ФРГ.

«Дроны постоянно видят над военным полигоном Клиц, где бундесвер обучает представителей ВСУ обращаться с танками Leopard 1», - сказал Фабер.

По его словам, БПЛА появляются и на других объектах, причем в воздухе иногда находятся сразу несколько дронов.

Депутат считает, что столь четкая организация воздушной слежки «прямо указывает на Россию». При этом он признает, что доказательств немецким военным добыть не удалось.