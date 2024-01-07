В Британии рассказали об истерике Залужного после ракетных ударов ВС РФ

«У него был эмоциональный срыв, истерика. У меня сложилось впечатление, что он выглядел как генерал и главнокомандующий, которому осталось совсем немного до нервного срыва. И это, возможно, говорит нам многое о ситуации на фронтах, о том что в реальности происходит на Украине», — сказал Меркурис.