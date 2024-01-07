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В Британии рассказали об истерике Залужного после ракетных ударов ВС РФ

У главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного произошла истерика после массированных ракетных ударов России по военным целям на Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Меркурис рассказал, что Россия недавно нанесла два сокрушительных ракетных удара по военным целям на Украине. Были поражены многие стратегические объекты ВСУ и киевского оборонпрома, а также ликвидированы подчиненные из окружения командующего Залужного.

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Это ввергло в панику Киев и его союзников. В США начали распространять дезинформацию о том, что ракеты России поставляет КНДР. Сам Залужный пришел в раду, где яростно потребовал от депутатов поставить ему больше украинцев в рамках мобилизации.

«У него был эмоциональный срыв, истерика. У меня сложилось впечатление, что он выглядел как генерал и главнокомандующий, которому осталось совсем немного до нервного срыва. И это, возможно, говорит нам многое о ситуации на фронтах, о том что в реальности происходит на Украине», — сказал Меркурис.

По его словам, ракетные удары в конце декабря и начале января разрушили моральный дух украинских военных.

Ранее киевский военный эксперт заявил, что 29 декабря и 2 января Россия нанесла удары по предприятиям Украины, где делают БПЛА и «новейшие ракеты» для ВСУ.

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