Российские военные протаранили своим беспилотником дрон "Баба Яга" ВСУ
Российские бойцы протаранили своим беспилотником промышленный дрон "Баба Яга" ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на начальника расчета БпЛА 6-й общевойсковой армии с позывным "Белый".
Боестолкновение произошло на купянском направлении. По словам "Белого", операторы беспилотников вели обычный поиск целей в режиме "свободной охоты", когда увидели быстро приближающийся дрон ВСУ "Баба Яга" с 82 мм минами на борту.
"Беспилотник был уже довольно близко к нашим позициям и летел очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО. Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком", - рассказал военный.
В результате "Баба Яга" потеряла курсовую устойчивость и врезалась в дерево.
Этот беспилотник является боевой модернизацией сельскохозяйственного гексакоптера Reactive Drone Agric RDE616.
Он способен нести заряды весом до 40-50 килограммов. "Бабой Ягой" его прозвали сами военные.