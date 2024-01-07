Украине назвали последствия прекращения западной военной помощи

Без поддержки со стороны Запада Украина будет вынуждена создавать серьезные риски для своей экономики. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что украинским властям придется либо снижать бюджетные траты, либо печатать деньги для восполнения дефицита.

«В краткосрочной перспективе Украина находится в более уязвимой ситуации на фоне сокращения западной поддержки и растущей обеспокоенности насчет возможной смены общественного мнения в США после президентских выборов в 2024 году», — пишет издание.

По словам автора материала, инвестиции Украины в собственные военные производственные мощности не способны вывести ее на тот же уровень, что и гораздо более масштабный российский ВПК.