СМИ: на Западном берегу произошли столкновения израильских военных и палестинцев

Вооруженные столкновения израильской армии с палестинцами произошли на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, силы безопасности Израиля проводят рейды в городах Дженин, Иерихон, Наблус, Хеврон. Там с раннего утра слышны взрывы и интенсивная стрельба.