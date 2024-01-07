Спецоперация на Украине 7 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 января 2024 года.

Число пострадавших при обстреле ВСУ больницы в Донецке достигло 3 человек

Количество пострадавших после удара Вооруженных сил Украины в канун Рождества по территории центральной горбольницы №6 в Ленинском районе Донецка увеличилось до трех человек, сообщает «Москва 24».

Всего за минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов по территории ДНР.

В результате погибли три человека, еще 12 получили ранения.

Бойцы западной группировки ВС РФ встретили Рождество на передовых позициях

Российские военнослужащие приняли участие в Рождественском богослужении в полевых храмах в тыловых районах, а также встретили праздник на передовых позициях на купянском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Рождественское богослужение проводили помощники командиров подразделений по работе с верующими военнослужащими. Командование соединений и воинских частей на переднем крае линии боевого соприкосновения поздравило подчиненный личный состав с Рождеством Христовым.

За несколько дней до праздника бойцы украсили блиндажи детскими письмами и открытками, развесив их на стенах.

Российские военные сбили украинскую «Бабу Ягу» на Купянском направлении

Военные России атаковали промышленный беспилотник Вооруженных сил Украины «Баба Яга», сообщает RT.

Это произошло на Купянском направлении. Дрон был протаранен с помощью российского беспилотника-разведчика.

Операторы беспилотников в сумерках переключились на режим ночной работы, увидев в камеру быстро приближающийся дрон ВСУ с тепловым следом.