Американский бизнесмен заявил о проблемах в США из-за Украины
Из-за поставок Киеву в Соединенных Штатах закончились ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также артиллерийские снаряды, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса.
«У нас закончились "Пэтриоты" и артиллерийские снаряды. Это было предсказуемо», - заявил он.
Как указал предприниматель, при передаче Украине ракет ATACMS и крылатых ракет Tomahawk они в США тоже закончатся.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Минобороны США сообщило, что Вашингтон скоро не сможет продолжать поставлять Киеву ракеты-перехватчики для Patriot. Ракеты для комплекса стоят от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.
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