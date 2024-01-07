Американский бизнесмен заявил о проблемах в США из-за Украины

Из-за поставок Киеву в Соединенных Штатах закончились ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также артиллерийские снаряды, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса.

«У нас закончились "Пэтриоты" и артиллерийские снаряды. Это было предсказуемо», - заявил он.

Как указал предприниматель, при передаче Украине ракет ATACMS и крылатых ракет Tomahawk они в США тоже закончатся.