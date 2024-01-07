Мобилизация: последние новости на сегодня 7 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 января 2024, в материале «Рамблера».

Путин заверил семьи погибших героев СВО в поддержке со стороны государства

Глава государства Владимир Путин во время встречи с семьями погибших в специальной военной операции военнослужащих заверил их в поддержке со стороны государства и поздравил с Рождеством, сообщает RT.

Как напомнил президент, военные отстаивают интересы страны с оружием в руках даже в праздник.

Путин указал, что данная встреча должна стать ясным сигналом для его коллег в России на всех уровнях власти.

Жители Дальнего Востока отправили более 31 тыс. бесплатных посылок в зону СВО

Жители Дальнего Востока отправили «Почтой России» более 31 тысячи бесплатных посылок в зону проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Это 180 тонн. Речь идет как о личных отправлениях, так и посылках волонтеров в адрес бойцов.

С 1 мая отделения «Почты России» бесплатно принимают посылки для военнослужащих в зоне спецоперации. Три четверти дальневосточных почтовых отделений находятся в сельской местности и труднодоступных районах. Благодаря инфраструктуре каждая семья, родственники и друзья могут поддерживать связь с военнослужащими.

В тыловой зоне СВО для военнослужащих группировки войск «Восток» был организован праздничный концерт

На полигоне в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции для военнослужащих подразделений «Шторм» группировки войск «Восток» прошел праздничный концерт, сообщает Министерство обороны России.

В блиндаже перед личным составом выступил концертный ансамбль 36 общевойсковой армии. Также артисты привезли бойцам письма от школьников из Бурятии и вручили сладкие подарки.