$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

СМИ: военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках

Некоторые из украинских военных отказываются выполнять поставленные им боевые задачи в населенном пункте Крынки, сообщает издание «Страна.ua», журналисты которого пообщались с некоторыми бойцами.

СМИ: военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
© ТАСС

Как оказалось, отказники есть в каждой роте. Многие не понимают целей удержания данной локации, а часть из них вообще заканчивает жизнь самоубийством.

Отказники также есть среди офицеров. Они объясняют это тем, что в Крынках не осталось укрытий. Кроме того, российские беспилотные летательные аппараты держат район под постоянным наблюдением.

Ранее российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Военные новости
Владимир Сальдо
Владимир Зеленский