В Германии отреагировали на призывы к ударам по России
Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на призыв депутатов Германии поставить Украине ракеты Taurus, сообщает РИА Новости.
Ранее парламентарии ФРГ призвали канцлера Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus, чтобы наносить удары по России.
«Чудо-оружие и успешные контрнаступления. Что-то мне это напоминает», — заявил читатель Gido B.
Jazek R указал, что это «не наша война».
«Или действующие партии хотят прямой войны с Россией в интересах США и Великобритании?», — написал он.
Andreas A возмутился: «оружие не создает мир!!!». Он призвал положить конец «безумию».
«Ах да, Украина должна потратить еще несколько миллиардов, и еще большее количество бедняг должны расстаться с жизнью», — заявил читатель под ником Ingeborg G.
Ulrich H считает, что ракетный обстрел отеля «Палас» в Харькове стал серьезным ударом по персоналу Североатлантического альянса на Украине.
«Ракеты Taurus не спасут Украину», — заявил читатель Ulrich H.
Der Herr W заметил, что несколько ракет Taurus ничего не изменят, как в свое время и танки немецкие Leopard.