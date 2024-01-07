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В Германии отреагировали на призывы к ударам по России

Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на призыв депутатов Германии поставить Украине ракеты Taurus, сообщает РИА Новости.

В Германии отреагировали на призывы к ударам по России
© ТАСС

Ранее парламентарии ФРГ призвали канцлера Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus, чтобы наносить удары по России.

«Чудо-оружие и успешные контрнаступления. Что-то мне это напоминает», — заявил читатель Gido B.

Jazek R указал, что это «не наша война».

«Или действующие партии хотят прямой войны с Россией в интересах США и Великобритании?», — написал он.

Andreas A возмутился: «оружие не создает мир!!!». Он призвал положить конец «безумию».

«Ах да, Украина должна потратить еще несколько миллиардов, и еще большее количество бедняг должны расстаться с жизнью», — заявил читатель под ником Ingeborg G.

Ulrich H считает, что ракетный обстрел отеля «Палас» в Харькове стал серьезным ударом по персоналу Североатлантического альянса на Украине.

«Ракеты Taurus не спасут Украину», — заявил читатель Ulrich H.

Der Herr W заметил, что несколько ракет Taurus ничего не изменят, как в свое время и танки немецкие Leopard.

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