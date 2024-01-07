«Чудо-оружие и успешные контрнаступления. Что-то мне это напоминает», — заявил читатель Gido B.

Jazek R указал, что это «не наша война».

«Или действующие партии хотят прямой войны с Россией в интересах США и Великобритании?», — написал он.

«Ах да, Украина должна потратить еще несколько миллиардов, и еще большее количество бедняг должны расстаться с жизнью», — заявил читатель под ником Ingeborg G.

Ulrich H считает, что ракетный обстрел отеля «Палас» в Харькове стал серьезным ударом по персоналу Североатлантического альянса на Украине.

Der Herr W заметил, что несколько ракет Taurus ничего не изменят, как в свое время и танки немецкие Leopard.