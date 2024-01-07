На Украине опровергли информацию о задержке поставок F-16

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергли информацию о задержке поставок истребителей F-16 из Дании. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.

Игнат прокомментировал сообщение издания Berlingske о задержке поставок самолетов из Дании на шесть месяцев. Он отметил, что министерство обороны Дании официально не уведомляло Украину об откладывании отправки.

«Издание Berlingske — оно ссылается на какие-то свои источники. Это сразу вскакивает и становится таким мейнстримом в наших СМИ. Все понимают, насколько чувствительна тема для нас F-16», — заявил спикер ВВС Украины.

Представитель ВСУ также добавил, что отправка самолетов на Украину в 2023 году не имела смысла, поскольку в стране еще готовится инфраструктура, а пилоты проходят обучение в других странах. При этом он отметил, что украинские летчики проходят обучение в кратчайшие сроки.