В ВСУ резко отреагировали на решение Дании по F-16

«То, что говорится в статье – нет официальных заявлений. Давайте смотреть на все заявления не через СМИ, западные СМИ очень часто нас удивляют какими-то заявлениями со ссылкой на свои источники. Есть официальные заявления, будем их придерживаться», — сказал он.