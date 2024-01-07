В ВСУ резко отреагировали на решение Дании по F-16
Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что не видел официальных заявлений от властей Дании о переносе сроков передачи F-16, сообщает РИА Новости.
Он сослался на то, что на сайте датского военного ведомства отсутствует данная информация.
«То, что говорится в статье – нет официальных заявлений. Давайте смотреть на все заявления не через СМИ, западные СМИ очень часто нас удивляют какими-то заявлениями со ссылкой на свои источники. Есть официальные заявления, будем их придерживаться», — сказал он.
Отмечается, что Киев ожидает передачи истребителей предстоящей весной.
Ранее издание Berlingske со ссылкой на Министерство обороны Дании сообщило, что отправка первых F-16 Украине задерживается до второго квартала 2024 года, тогда как первоначально планировалось отправить эти истребители до конца 2023 года.