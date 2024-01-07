Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном властям Украины городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщает агентство «Укринформ». Других подробностей не приводится.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Кировоградской области страны, а также на контролируемых Киевом территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось о по меньшей мере четырех взрывах в Днепре. Подробности происшествия также не приводились. При этом известно, что местные власти призывали жителей не покидать укрытия.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук рассказал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины были повреждены в результате ударов по Киеву 29 декабря и 2 января. По его словам, в результате взрывов погибли сотрудники заводов. Число жертв он не уточнил. Он также добавил, что украинские силовики сейчас ищут наводчиков по предприятиям.