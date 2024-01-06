Нетаньяху рассказал, когда Израиль остановит операцию в Газе

"Мы нигде не предоставляем ХАМАС неприкосновенность, и мы сражаемся за восстановление безопасности как на юге, так и на севере. До тех пор и ради этого мы должны отложить в сторону все и продолжить действовать сообща до тех пор, пока не достигнем полной победы", - отметил он.