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Нетаньяху: Израиль не остановит операцию в Газе, пока не уничтожит ХАМАС

Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа, пока не выполнит основные ее задачи, включая уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение удерживаемых в анклаве заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху рассказал, когда Израиль остановит операцию в Газе
© globallookpress.com

"Три месяца назад ХАМАС устроило нам ужасную резню. Правительство во главе со мной дало Армии обороны Израиля указание начать войну, чтобы ликвидировать ХАМАС, вернуть наших заложников и обеспечить, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля. Войну нельзя остановить до тех пор, пока мы не достигнем всех этих целей", - сказал Нетаньяху, видеозапись выступления которого распространила его канцелярия.

Премьер подчеркнул, что Израиль намерен восстановить безопасность как на юге, так и на севере, где сохраняется напряженность на границе с Ливаном.

"Мы нигде не предоставляем ХАМАС неприкосновенность, и мы сражаемся за восстановление безопасности как на юге, так и на севере. До тех пор и ради этого мы должны отложить в сторону все и продолжить действовать сообща до тех пор, пока не достигнем полной победы", - отметил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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