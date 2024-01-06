Израиль нанес авиаудар по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по базам движения «Хезболла», расположенным на юге Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
Целью израильской авиации стали объекты в районах Эш-Шаркия и Каутария-эс-Сайяд, расположенные между городами Сайда и Набатия.
При этом на официальных ресурсах движения «Хезболла» появилась информация, согласно которой за минувшие сутки формирования данной организации потеряли пять бойцов. Причиной послужили атаки со стороны израильской армии.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что активизация движения «Хезболла» и его участие в конфликте Израиля и ХАМАС приведет к разрушительным последствиям. По словам политика, если «Хезболла» решит вступить в конфликт, то она еще «соскучится по Второй ливанской войне и совершит ошибку всей своей жизни».