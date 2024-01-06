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ПВО РФ уничтожила шесть украинских ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря

Силы ПВО уничтожили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

Над Черным морем уничтожили шесть украинских ракет "Нептун"
© РИА Новости

"6 января около 17:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря", - сказали в ведомстве.