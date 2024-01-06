WSJ сравнила военные усилия России и Украины во время СВО

Американская газета The Wall Street Journal сравнила военные усилия ВС РФ и ВСУ во время спецоперации. Авторы отметили, что у России больше преимуществ, чем у Украины.

Украина инвестирует в отечественное военное производство, но оно не может сравниться с гораздо более крупным российским военно-промышленным комплексом, работающим на полную мощность.

«Киев может отстать еще больше, поскольку поддержка Запада иссякнет», — заявили авторы в материале.

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Кроме того, для Украины серьезной проблемой становится нехватка мужчин на передовой. Власти в Киеве сейчас пытаются найти способы отправить на фронт как можно больше людей.

Экономика РФ справилась с санкциями лучше, чем ожидал Запад. Страна нашла альтернативные варианты экспорта, например, в Китай и Индию. Украина же находится в шатком положении: помощь Запада сокращается, а обеспокоенность по поводу того, как отношение США может измениться после президентских выборов 2024 года, растет. Без достаточной поддержки Украине, возможно, придется прибегнуть к болезненному сокращению расходов или даже печатать деньги, чтобы восполнить свой дефицит, пишут авторы.

Украинцы все больше теряют доверие к своему президенту Владимиру Зеленскому. А в США опросы показывают, что процент людей, считающих, что американские власти отправляют слишком много средств на Украину, вырос с 7% до 31%. В ЕС поддержка Украины хоть и остается высокой, но уже демонстрирует признаки угасания.