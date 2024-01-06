США могут прекратить поставлять Украине ракеты для Patriot

Соединенные Штаты в ближнесрочной перспективе не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, пишет обозреватель Марк Сантора в статье для New York Times.

Украинские военные рассказывают, что страна стала полигоном для испытаний ряда систем ПВО, отметил Сантора.

По сложности, пояснил он, они варьируются от установленных на грузовиках «Стингеров» и зенитных орудий малой дальности, таких как «Гепарды» немецкого производства, до сложных систем с большей дальностью действия, таких как разработанный во Франции SAMP/T.

Среди всех этих ЗРК, уточнил автор, только Patriot предназначены для противодействия баллистическим ракетам.

Командир батареи ЗРК Patriot Владимир рассказал, что входил в группу, отправленную в Форт Силл, бывший пограничный кавалерийский пост на юго-западе Оклахомы, для прохождения 10-недельного курса по эксплуатации и обслуживанию системы.

Офицер пояснил, что его его команда отслеживает пуски российских ракет, в считанные минуты рассчитывает скорость, высоту и намеченный курс и стремится перехватить их.

«Мы быстро нашли общий язык с американцами. Мы с ними постоянно на связи. Если что-то случается, они переживают, пишут, поздравляют нас», — признался Владимир.

По его словам, нередко его батарее удается отразить налеты, но Россия «активизирует свои атаки, ищет новые комбинации оружия и траекторий».

Автор статьи отметил, что атаки, предпринятые ВС РФ в последние дни, еще больше подчеркнули острую потребность Украины в противовоздушной обороне