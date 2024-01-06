КНДР выпустила 60 снарядов в сторону Жёлтого моря
Речь идёт о береговой артиллерии. Агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщает, что она произвела выстрелы в период с 16:00 до 17:00 по местному времени.
Снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.
Накануне береговая артиллерия КНДР в рамках учений выпустила около 200 снарядов в сторону южнокорейских островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, расположенных в Жёлтом море. В ответ Сеул провёл собственные манёвры, выпустив 400 снарядов.