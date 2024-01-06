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Число погибших в секторе Газа превысило 22,7 тыс. человек

Число погибших в результате военной операции израильских сил в секторе Газа превысило 22,7 тыс. Об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

Число погибших в секторе Газа превысило 22,7 тыс. человек
© globallookpress.com

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 22 722, ранены 58 166", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Отмечается, что за последние сутки погибли 122 человека, еще 256 получили ранения.