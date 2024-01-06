Число погибших в секторе Газа превысило 22,7 тыс. человек
Число погибших в результате военной операции израильских сил в секторе Газа превысило 22,7 тыс. Об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 22 722, ранены 58 166", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Отмечается, что за последние сутки погибли 122 человека, еще 256 получили ранения.