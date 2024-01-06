Командир артдивизиона ВСУ Цезарюк уничтожен вместе с HIMARS ударом "Торнадо"

Под Новомихайловкой ликвидирован командир артдивизиона ВСУ Александр Цезарюк в результате попадания РСЗО "Торнадо" по HIMARS. Об этом сообщает Телеграм-канал "Шепот фронта".

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Судя по всему, речь идет о зафиксированном на видео поражении установки HIMARS кассетными боеприпасами.

Поясним, что в арсенале РСЗО "Торнадо" есть и такой вид снарядов. Сейчас в зоне СВО применяются модернизированные модификации этой системы "Торнадо-Г" (на базе "Града") и "Торнадо-С" (на базе "Смерча"). Последний вариант отличает повышенная дальнобойность, большая площадь поражения и точность.

РСЗО оснащена новой системой управления огнем с ГЛОНАСС-навигатором и компьютеризированным баллистическим вычислителем. Специальный 300-мм корректируемый реактивный снаряд 9М542 с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью способен поражать цели на расстоянии до 120 км.