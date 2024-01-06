ПВО России сбила в Херсонской области украинский Ми-8
Средствами ПВО около Тягинки Херсонской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты и снаряд РСЗО HIMARS. Уничтожены 29 украинских беспилотников около Белогоровки Луганской народной республики, Мирного Запорожской области, Каиры и Кардашинки Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала спец операции уничтожены 565 самолетов, 265 вертолетов, 10488 беспилотников, 447 ЗРК, 14494 танка и других бронемашин, 1201 машина РСЗО, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17121 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.