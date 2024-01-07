В Германии призвали передать Украине ракеты Taurus для ударов по России

Депутаты немецкого бундестага от нескольких партий вновь призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus для нанесения ударов по целям в России. Об этом пишет Rheinische Post.

Как заявила представитель партии «Зеленые» Сара Нанни, поставка Taurus Киеву «давно назрела».

«Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки», — сказала она.

Нанни считает, что такие удары будут лучшим способом защитить население Украины и они якобы соответствуют нормам международного права. Схожую позицию выразил депутат парламента ФРГ от ХДС Родерих Кизеветтер. Он отметил важность ракет Taurus, поскольку они эффективны и «позволяют ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта».

Кизеветтер отметил, что ракеты Taurus помогут Киеву, в частности, уничтожить Крымский мост и Черноморский флот, что «вынудит Россию уйти из Крыма». Поставку этих ракет поддержала глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Также она призвала передавать Украине больше боеприпасов и деталей для танков Leopard 2 и начать поставки крылатых ракет, «чтобы прервать российские линии снабжения».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. По словам украинского лидера, скорость успеха ВСУ будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров.

Позже официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин не готов менять позицию по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.