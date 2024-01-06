Пушилин объяснил важность освобождения Соледара, Артёмовска и Марьинки
Глава ДНР Денис Пушилин объяснил важность освобождения Соледара, Артёмовска и Марьинки.
«Это действительно важно в плане обеспечения безопасности, в плане продвижения и выхода на административные границы бывшей Донецкой области», — цитирует Пушилина РИА Новости.
Он отметил важность освобождения всей Донецкой Народной Республики.
Ранее Пушилин заявил о намерении учредить медаль за освобождение Марьинки. Соответствующий документ уже внесён на рассмотрение в Народный совет республики.