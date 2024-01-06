Военный рассказал о значении боев за Авдеевку

Взятие Авдеевки позволит российским силам наступать дальше за пределами Донбасса, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о значении боев за этот населенный пункт.

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«Захват Авдеевки открывает оперативный процесс. Это значит дальнейшее наступление в целом по Донецкой области. По сути, после захвата Авдеевки открывается возможность не только для освобождения Донецкой области, но и продвижения дальше, поэтому Авдеевка имеет важное значение», — сказал специалист.

По словам Глазунова, сейчас сложно предположить, сколько займет взятие Авдеевки. Это зависит как от подготовки украинской армии, так и российской, отметил он.

«Я думаю, у нас все направлено на то, чтобы сократить количество потерь. Будем стараться брать Авдеевку не торопясь, чтобы сохранить численный состав. Так было, кстати, на всех других направлениях. Основная задача — сократить количество потерь», — заключил военный эксперт.

Как сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские военные начали штурм Авдеевки по всем направлениям. Он сопровождается массированными ударами артиллерии.