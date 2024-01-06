У Киева заканчиваются морские пехотинцы, в связи с чем ВСУ начинают посылать на левый берег Днепра бойцов территориальной обороны, которые также гибнут, пишет "Военное дело".

В качестве подтверждения истощения сил ВСУ канал приводит сообщение из аккаунта 106-й отдельной бригады территориальной обороны, базирующейся в Хмельницкой области.

Так, бригада доложила о гибели своих солдат из 86-го батальона на Днепре в районе Крынок Херсонской области. Бойцы подорвались на мине 29 декабря. Двое из них были 2001 года рождения.

"Зато Киев может показывать Западу, как они отважно удерживают маленький плацдарм в Крынках. Про цену удержания никто конечно же не скажет", - обращает внимание "ВД".

В середине декабря президент России Владимир Путин рассказал, что лично просил начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова не спешить сразу выдавливать ВСУ из Крынок на левом берегу Днепра, так как украинское командование само продолжает "пихать своих людей просто на истребление".