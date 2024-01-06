Названы главные задачи России на СВО в 2024 году

«Самое главное — это завершение оборонительной операции, разгром наступающих группировок украинской республики. Последующая задача — это создание предпосылок для развития наступления и захвата территорий, самые главные из которых, я считаю, на сегодняшний день — это Одесса, Николаев, Харьков. И [нужно] нарастить усилия и выйти на направление Киева с целью заставить украинский режим подписать политическую капитуляцию, а потом и военную», — сказал он.