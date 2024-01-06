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Названы главные задачи России на СВО в 2024 году

В 2024 году у российских сил есть несколько важных задач на фронте в ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он назвал основные военные цели Москвы.

Названы главные задачи России на СВО в 2024 году
© РИА Новости

«Самое главное — это завершение оборонительной операции, разгром наступающих группировок украинской республики. Последующая задача — это создание предпосылок для развития наступления и захвата территорий, самые главные из которых, я считаю, на сегодняшний день — это Одесса, Николаев, Харьков. И [нужно] нарастить усилия и выйти на направление Киева с целью заставить украинский режим подписать политическую капитуляцию, а потом и военную», — сказал он.

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"Сегодня есть все предпосылки. Мы полностью в экономическом отношении превосходим Украину и союзников, мы превосходим ее в воздухе, мы превосходим ее в численности и самое главное — превосходим ее человеческом потенциале"- Анатолий Матвийчук, военный эксперт.

4 января официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер во время брифинга опроверг, что США намерены поменять стратегию своей украинской политики с тотальной победы над Россией на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров.

В декабре газета The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц сообщала, что Киев и Вашингтон разрабатывают новую стратегию для Украины из-за неудач в контрнаступлении, а также сложностей с выделением нового пакета помощи от США. Источники издания утверждали, что американская сторона убеждала Киев сосредоточиться на том, чтобы сохранить контроль над территориями.

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