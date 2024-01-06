Спецоперация на Украине 6 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 января 2024 года.

ВС России подорвали автомобиль с командирами ВСУ на Купянском направлении

Бронеавтомобиль с командным составом подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили военные 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» из РПГ-7 на купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, разведчики на купянском направлении получили данные о наращивании сил противника и передали координаты в пункт управления. Затем солдаты уничтожили бронеавтомобиль с командным составом подразделения противника из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

ВСУ потеряли около 700 бойцов на одном из направлений СВО

Четыре атаки Вооруженных сил Украины отразили российские солдаты на краснолиманском направлении за одну неделю. Противник потерял более 690 бойцов и 42 единиц техники. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.

В сообщении уточняется, что поражение скоплениям живой силы армии Украины было нанесено в районах Червоной Дибровы в ЛНР, а также Торского, Григоровки в ДНР и Серебрянского лесничества.

Войска Украины потеряли два танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.

За неделю боев на Донецком направлении ВСУ потеряли 1990 человек

Подразделения войск Украины несут колоссальные потери на донецком направлении. За семь дней боевых действий они лишились более 1990 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом пишет «Звезда» со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.