Мобилизация: последние новости на сегодня 6 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 января 2024, в материале «Рамблера».

Глава ЯНАО сходил в кино на отечественную премьеру вместе с семьями бойцов СВО

Премьеру отечественной киноленты «Бременские музыканты» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посмотрел в компании семей российских солдат, воюющих на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает URA.RU.

«История, каждому знакомая с детства, получила новое прочтение. Неизменно одно — добро всегда побеждает», — прокомментировал он фильм.

Артюхов также пожелал всем хороших выходных и приятного просмотра отечественного произведения.

Названо число участников СВО, ставших Героями России

Звание Героя РФ присвоено 272 военным, принимавшим участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом пишет News.ru со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Ведомство уточняет, что в ходе специальной военной операции еще 320 тысяч человек получили государственные награды, а 363 тысячи удостоились ведомственных наград.

Кроме того, ВС РФ с начала военной операции ликвидировали более 5,9 тысячи наемников, воевавших на стороне Киева.

Нижегородские волонтеры поздравили с Новым годом семьи участников СВО

Российских солдат поздравили с новым годом активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в рамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом». Поздравительные бригады будут поздравлять семьи до 14 января, пишет Pravda.vv.

Как говорится в сообщении, Дед Мороз и Снегурочка организуют в каждом доме насыщенную программу, включающую викторины, конкурсы, загадки и веселый хоровод под песню «В лесу родилась ёлочка». Детям в обмен на песни и стихотворения вручали сладкие подарки.