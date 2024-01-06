Артиллеристы с первого выстрела уничтожили командный пункт ВСУ

Замаскированный блиндаж, в котором располагался командный пункт подразделения Вооруженных сил Украины на купянском направлении, с первого выстрела уничтожил расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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В военном ведомстве рассказали, что солдаты мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж, в котором оказался один из командных пунктов войск Украины. Оттуда велось управление нескольких подразделений. Военные ВС РФ расчетом 122-мм гаубицы Д-30 смогли нанести командному пункту огневое поражение, в том числе благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени.

В министерстве добавили, что подразделения дронов оперативно передают координаты выявленных целей на пункт управления артиллерией, поэтому эффективность стрельбы значительно возрастает.