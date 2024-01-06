Артиллеристы с первого выстрела уничтожили командный пункт ВСУ
Замаскированный блиндаж, в котором располагался командный пункт подразделения Вооруженных сил Украины на купянском направлении, с первого выстрела уничтожил расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
В военном ведомстве рассказали, что солдаты мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж, в котором оказался один из командных пунктов войск Украины. Оттуда велось управление нескольких подразделений. Военные ВС РФ расчетом 122-мм гаубицы Д-30 смогли нанести командному пункту огневое поражение, в том числе благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени.
В министерстве добавили, что подразделения дронов оперативно передают координаты выявленных целей на пункт управления артиллерией, поэтому эффективность стрельбы значительно возрастает.
«В настоящее время работаем по опорникам, живой силе ВСУ. Также поражаем технику противника, проводим контрбатарейную борьбу. Цели разные, их хватает», — рассказал командир расчета с позывным «Мечта».