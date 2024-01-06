Над Крымом перехватили четыре украинские ракеты

Четыре ракеты Вооруженных сил Украины перехватила российская система противовоздушной обороны. Снаряды ликвидировали под Крымом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Шестого января около 0.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет», — говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что войска Украины регулярно подвергают обстрелу пограничные территории России, устраивая диверсии и нанося удары с беспилотных аппаратов. Российские военные препятствуют попыткам противника нанести ущерб городам и населенным пунктам, отражая удары силами ПВО.