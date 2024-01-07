Politico: тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом

Пентагон три дня скрывал от Белого дома информацию о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Пентагон не ставил в известность старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга. В течение трех полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр Уолтера Рида», — пишет издание Politico со ссылкой на двух источников.

В публикации отмечается, что шеф Пентагона попал в больницу еще 1 января, в понедельник. Конгрессу же сообщили об этом только в пятницу, за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз, сказано в сообщении.

Такое известие стало шоком для высших должностных лиц, сказано в материале. В том числе и для советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В публикации отмечается, что все вышеперечисленные чиновники не знали о том, что шеф Пентагона страдает от осложнений, которые последовали за медицинской процедурой.