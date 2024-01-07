Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

На подконтрольной Украине территории Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры и промышленности. Об этом сообщил глава украинской военной администрации (ОВА) региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

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«Попали в объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, территорию заводов в Херсоне», — сообщил чиновник.

Подробностей о поврежденных объектах он не сообщил.