Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

На подконтрольной Украине территории Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры и промышленности. Об этом сообщил глава украинской военной администрации (ОВА) региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
«Попали в объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, территорию заводов в Херсоне», — сообщил чиновник.
Подробностей о поврежденных объектах он не сообщил.
Ранее украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Днепре. Также в Днепропетровской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.
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