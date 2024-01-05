В Киеве признали потерю важного объекта в результате удара ВС России

Российская армия нанесла удар по месту разработки новейших ракет для ВСУ, заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала «Сейчас». По его словам, Вооруженные силы России добились успеха в ликвидации объекта благодаря разведывательным мероприятиям.

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29 декабря и 2 января они били в том числе и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику — беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары, — сказал аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате массированного удара по Киеву и области погибли четыре человека, еще более 90 пострадали. По его словам, для устранения последствий задействовано более 500 спасателей.

Как заявила депутат Верховной рады Кира Рудык, российский ракетный удар по стратегическим объектам в Киеве был похож на конец света. Она отметила, что не знает, смогли бы расчеты киевской ПВО перехватить какие-либо снаряды ВС РФ.

По данным СМИ, фабрика М-ТАС по изготовлению обмундирования для Вооруженных сил Украины получила повреждения при взрывах в Киеве 2 января. Изготавливаемую на предприятии одежду носят президент Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.