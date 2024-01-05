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Силы ПВО России перехватили пять БПЛА ВСУ в акватории Чёрного моря

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО перехватили пять беспилотников ВСУ в акватории Чёрного моря.

Силы ПВО РФ перехватили пять дронов над Черным морем
© РИА Новости

«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА перехвачены над западной частью акватории Чёрного моря.

Над Черным морем уничтожен украинский дрон

Ранее средства ПВО России уничтожили ракету ВСУ «Нептун» над Чёрным морем.

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