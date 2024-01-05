Украинские военные обстреляли город в Белгородской области

Украинские солдаты обстреляли город Шебекино, расположенный в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региональной администрации Вячеслав Гладков.

Согласно предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек. Как отметил губернатор, охранник одного из местных промышленных предприятий получил осколочное ранение ноги.

«Бригада скорой доставляет его в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнил Гладков.

Также он добавил, что на территории трех промышленных предприятий зафиксированы повреждения. В данный момент на местах работают сотрудники оперативных служб, подчеркнул глава области.

Кроме того, губернатор региона заявил о повреждении линии электропередачи (ЛЭП). По его словам, специалисты уже приступили к восстановительным работам, однако пока без света остаются жители нескольких центральных улиц города.