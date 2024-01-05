Индийские коммандос высадились на захваченный сухогруз

В Минобороны Индии сообщили, что индийские коммандос начали операцию по освобождению захваченного сухогруза Lila Norfolk. Об этом сообщает местное агентство Ani.

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Отмечается, что коммандос прибыли к месту проведения операции на военном корабле «Ченнаи» и уже высадились на захваченный сухогруз. Следующим этапом операции станет зачистка судна от вооружённых злоумышленников.

«Элитные коммандос морской пехоты ВМС Индии с военного корабля "Ченнаи" высадились на захваченное судно Lila Norfolk и теперь собираются провести там зачистку», — сообщили в Минобороны Индии.