Названа возможная цель сбитой над Черным морем украинской ракеты
Сбитая над Черным морем ракета «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна была атаковать корабли российского флота, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможную цель перехваченного российскими силами снаряда.
Думаю, если она противокорабельная, значит, они предполагали ее использовать против какого-то из кораблей Черноморского флота. Но в принципе она может стрелять не только по кораблям, но и по суше
Василий Дандыкин военный эксперт
По словам Василия Дандыкина, такие боеприпасы применяются только по очень важным объектам.
«"Нептун" — это противокорабельная ракета. Это доработанная украинцами еще советская ракета. Сейчас аналог этой ракеты — это наша ракета комплекса "Уран". Это дозвуковая ракета, но, как все советские, достаточно серьезное оружие с дальностью более 200 километров. Она уже применялась и применяется украинцами, они поставили ее на вооружение где-то в 2018 году. Но наша противовоздушная оборона приспособилась и сбивает такие ракеты. Таких ракет у них достаточно немного, и они их очень экономно расходуют», — добавил он.
5 января российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. Ее обнаружили и сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.