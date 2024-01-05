Названа возможная цель сбитой над Черным морем украинской ракеты

«"Нептун" — это противокорабельная ракета. Это доработанная украинцами еще советская ракета. Сейчас аналог этой ракеты — это наша ракета комплекса "Уран". Это дозвуковая ракета, но, как все советские, достаточно серьезное оружие с дальностью более 200 километров. Она уже применялась и применяется украинцами, они поставили ее на вооружение где-то в 2018 году. Но наша противовоздушная оборона приспособилась и сбивает такие ракеты. Таких ракет у них достаточно немного, и они их очень экономно расходуют», — добавил он.