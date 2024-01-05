СМИ: Российские военные перехватили инициативу по всей линии фронта

Корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что российские силы перехватили инициативу по всей линии соприкосновения с ВСУ. Об этом сообщается в YouTube-канале Die Welt.

Корреспондент заявил, что продвижение российских войск усилилось.

«Русские взяли на себя инициативу и пробиваются вперед!» - подчеркнул Ваннер.

В то же время украинский генерал Сергей Наев предупредил об острой нехватке боеприпасов в системе ПВО Украины, отметил журналист. По словам генерала, боеприпасов для мобильных систем ПВО Украины пока хватает, но в средне- и долгосрочной перспективе Украина нуждается в помощи западных стран.

В Минобороны РФ ранее заявили, что за последнюю неделю российские силы уничтожили три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и «Ольха», принадлежавших ВСУ.