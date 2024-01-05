Кадыров заявил о готовности отдать украинских пленных за снятие санкций с членов его семьи

"У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской [народных республиках]. Передаю нашему гостю (бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотту Риттеру - прим. ТАСС) [список военнопленных]. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, <…> то мы этих людей отдадим", - сказал он.