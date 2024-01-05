В Севастополе объявили воздушную тревогу в третий раз за день
Во второй половине дня в пятницу, 5 января, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Тревога была объявлена третий раз за пятницу.
В сообщении жителям Севастополя рекомендуют отправиться в укрытия или принять меры безопасности дома - закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть газ, воду и отключить электричество, укрыться в комнате с несущими стенами.
Воздушная тревога также объявлялась в Севастополе в четверг, 4 января. Развожаев сообщил, что пострадал один человек, его госпитализировали.
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