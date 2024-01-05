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Британия выведет из строя военные корабли из-за нехватки военных

Великобритания выведет из строя фрегаты типа 23 HMS Westminster и HMS Argyll из-за нехватки военнослужащих. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.

Британия выведет из строя военные корабли из-за нехватки военных
© Lenta.ru

«У ВМС Британии так мало моряков, им приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса», — сказано в материале.

Уточняется, что у ВМС самые худшие среди трех подразделений ведомства показатели по набору служащих. В статье также говорится, что экипажи кораблей отправят обслуживать фрегаты Type 26.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй высказался о состоянии британского флота. По его мнению, в случае полномасштабной войны с Россией Военно-морские силы (ВМС) Британии не выстоят в противостоянии с российским флотом.

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