Стало известно об участии американского дрона в атаке на Крым

Воздушную атаку ВСУ на Крым координировал американский разведывательный беспилотник в Черном море, заявил политический эксперт Денис Батурин. По его словам, которые приводит РИА Новости, дрон Global Hawk курсировал к югу от Крымского полуострова примерно 20 часов.

Противник за минувшие сутки предпринял одну из самых массированных атак на Крым, использовав ударные беспилотники и ракеты. Все достаточно ожидаемо, как и то, что эту атаку координировал американский разведывательный беспилотник, — отметил Батурин.

Накануне средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили десять украинских ракет над Крымом. В Минобороны РФ сообщили, что украинская армия за последние сутки предприняла многократные попытки атаковать объекты на территории России. В частности, силы ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма.