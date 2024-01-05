Пленный украинец рассказал, как его отправили воевать, несмотря на бронь

Стрелок 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядовой Александр Симонов рассказал, что многие украинские боевики отказываются воевать. Кадры разговора с украинцем публикует Министерство обороны России.

В один из дней, когда железнодорожник Александр Симонов находился на работе, ему домой принесли повестку. В военном комиссариате ему сообщили, что его бронь своевременно не была продлена.

«Сказали прибыть в военкомат, ничего не бояться. Уже позвонили, все порешали - бронь будет сделана, как только я стану на учет», - сказал украинец.

Но в военкомате, когда он туда прибыл, ему сказали, что он ничего не понимает, и брони у него не будет. Там ему порекомендовали пообщаться с психологом, а сотрудники военкомата дальше решат, что с ним дальше делать. В итоге Симонова призвали 5 сентября 2023 года.

«Настраивали против России, настраивали что она - страна-агрессор, чтобы убивать русских солдат», - рассказал Александр Симонов.

Когда его подразделение бросили на позиции, украинские военнослужащие оказались без командиров. При подходе российских войск он без боя вместе с сослуживцами сдался в плен.

«Вовремя заметили подход, попросили не стрелять. Сказали, что сдаемся. Была команда выбросить оружие и по одному выходить, вышел я первый. Увидел, что справа и слева нас уже окружили. Буквально за две минуты мы были бы закиданы гранатами, если бы не сдались», - сказал боец ВСУ.

Он также рассказал, что у военнослужащих ВСУ «плохой настрой, люди не хотят воевать, многие отказываются». Много военнослужащих самовольно оставляют воинские части, отметил пленный.

«Много людей против. Кто хотел идти воевать, они пришли еще в 2014 году. Сейчас просто забирают людей с работы, автобусов, магазинов, вручают повестки, привозят в военкомат. Если нет брони, люди уходят, не имея даже выбора», - сказал боец ВСУ.

Александр Симонов рассказал, что во время боевых действий со стороны ВСУ очень большие потери среди личного состава.

Ранее пленный украинец Кириллов рассказал, что на поле боя ждал подкрепление ВСУ, но вместо них пришли российские бойцы. Тогда командование им приказало вести круговую оборону, но не прислало поддержки.