ВС России уничтожили 8 ракет Storm Shadow и 14 «Точек-У» за неделю

Вооруженные силы (ВС) России за неделю уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет «Точка-У», а также три переделанных для стрельбы по наземным целям зенитных ракетных комплекса С-200. Об этом в пятницу, 5 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские военные также поразили 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотника.

Кроме того, авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) за это время сбили украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8.