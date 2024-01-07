На позиции ВСУ отправляют дроны, из которых звучит гимн России

В Telegram-канале "Каркуша" опубликовали кадры, как российские бойцы запускают на позиции ВСУ необычный дрон, снаряженный не зарядом, а колонкой Wi-Fi.

"Раньше мы включали товарищам нашим из соседней страны музыку, гимн Российской Федерации, прямо с позиций на большой колонке, но они этого не оценили, - поясняет военнослужащий ВС РФ. - Поэтому приучаем товарищей к хорошему, полезному и нужному путем современных технологий".

После этого боец отправляет на спецзадание "музыкальный" коптер, напугавший первым делом, как видно из кадра, полковую кошку.

Напомним, российская армия в ходе СВО давно взяла на вооружение советскую и российскую музыку. Бойцы транслируют ее с помощью мобильных радиостанций, репродукторов, а порой просто поют сами вживую. Так, недавно на видео был снят случай, когда военнослужащие ВСУ подхватили "Катюшу", которую затянули российские солдаты.