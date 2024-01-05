Минобороны: ВСУ за неделю потеряли 1990 военных на Донецком направлении
Украинская армия за неделю потеряла почти 2 тыс. военных убитыми и ранеными на Донецком направлении, говорится в новой сводке Министерства обороны России.
На этом участке фронта действуют подразделения «Южной» группировки войск, их поддерживает авиация и артиллерия. Российские военные девять атак противника.
«Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии», — заявило министерство.