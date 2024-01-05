$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли 1990 военных на Донецком направлении

Украинская армия за неделю потеряла почти 2 тыс. военных убитыми и ранеными на Донецком направлении, говорится в новой сводке Министерства обороны России.

На этом участке фронта действуют подразделения «Южной» группировки войск, их поддерживает авиация и артиллерия. Российские военные девять атак противника.

«Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии», — заявило министерство.

Военные новости
Видео
Минобороны России